BRK feiert 125. Geburtstag: Im Ehrenamt Leben retten

Für die Gesellschaft ist das Rote Kreuz unentbehrlich. Bei Unfällen, Rettungseinsätzen, Naturkatastrophen oder zahlreichen sonstigen Veranstaltungen, wie beispielsweise Blutspendeaktionen, opfern die Mitglieder unzählige Stunden, größtenteils ehrenamtlich. Auch in Nördlingen ist das so. Bereits seit mehr als einem Jahrhundert gibt es dort mittlerweile eine BRK-Bereitschaft, die am Wochenende ihr 125-jähriges Bestehen auf der Kaiserwiese gefeiert hat und besonders am Sonntag auf große Resonanz in der Bevölkerung gestoßen ist.

Bernd Schied