13-Jähriger fährt auf Auto auf und wird verletzt

Ein 13 Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Nördlingen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche am Montag, gegen 14.40 Uhr, in der Neubaugasse unterwegs. Dort musste ein Mercedes abbremsen, der Junge fuhr auf das Auto auf. Beim Aufprall wurde der 13-Jährige leicht verletzt, er musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Junge hatte keinen Helm auf. Am Auto entstand nur geringer Schaden in Höhe von rund 500 Euro. (AZ)

