15-Jährige in Wassertrüdingen bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Eine Jugendliche fuhr in Wassertrüdingen verbotenerweise auf einem E-Scooter als Beifahrerin mit. Plötzlich sackte sie zusammen und verletzte sich.
    Eine 15-Jährige sackte auf einem E-Scooter in Wassertrüdingen zusammen und verletzte sich.

    Eine 15-Jährige ist in Wassertrüdingen bei einem Unfall mit einem E-Scooter verletzt worden. Laut Polizeibericht fuhr am vergangenen Montag gegen 17 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter den Baudenhardtweg entlang. Auf dem Fahrzeug fuhr auch die 15-Jährige mit, obwohl dies nicht erlaubt ist. Nach Angaben der 15-Jährigen sackte sie während der Fahrt aufgrund eines Eisenmangels zusammen, stürzte vom Trittbrett des E-Scooters und zog sich Schürfwunden zu. Der Rettungsdienst wurde hinzugerufen, der die oberflächlichen Wunden behandelte, die Jugendliche dann aber noch vor Ort wieder entließ. Nun ermittelt die Polizei wegen des nicht ordnungsgemäß besetzten Fahrzeugs und der Unfallfolgen. (AZ)

