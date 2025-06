150 Jahre Wehr Kleinsorheim: Ortsteil startet das Möttinger Jubiläumsjahr

Gleich drei Feuerwehrfeste anlässlich von 150-jährigen Jubiläen in einer Gemeinde – das hat Möttingen in diesem Jahr zu bieten. Am vergangenen Wochenende ging im Ortsteil Kleinsorheim der Feierreigen los. Im Juli folgen Appetshofen/Lierheim und Anfang August Balgheim. Bei dieser Ausgangslage könnte man sich fragen, ob es nicht möglich gewesen wäre, zusammen ein großes Jubiläumsfest zu feiern. Doch jede Feuerwehr soll ihren Geburtstag selbst feiern, lautet die weit verbreitete Meinung. Die Patenwehr der Kleinsorheimer Floriansjünger kam aus dem Harburger Stadtteil Großsorheim. Im Gegensatz zu manch anderen Jubiläumsfeiern geriet der 150. Feuerwehrgeburtstag in Kleinsorheim dann doch eher bescheiden. Das Programm war nicht vollgepackt, sondern angenehm überschaubar. Herausragend war der Festumzug am Sonntagnachmittag mit 56 Wehren und Gruppen.

Bernd Schied Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kleinsorheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis