Autofahrerin missachtet Vorfahrt: 16-Jähriger in Ederheim verletzt

Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer ist in Ederheim mit einem Auto zusammengestoßen und dadurch verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr am vergangenen Mittwoch gegen 21 Uhr eine 26-Jährige mit ihrem Auto auf der Gewerbestraße in Richtung Hürnheim. An der Einmündung zur Kreisstraße soll die Frau, trotz eines Stoppschildes, den von Christgarten kommenden 16-Jährigen übersehen haben. Eigentlich hätte dieser Vorfahrt gehabt. Die Autofahrerin stieß frontal gegen die linke Seite des Fahrzeuges des Jugendlichen, so dass dieser stürzte und eine Oberschenkelfraktur erlitt. Der 16-Jährige wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (AZ)

86739 Ederheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leichtkraftrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis