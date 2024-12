17-Jähriger fährt ohne Führerschein mit frisiertem Mofa

Die Polizei Nördlingen hat am Dienstag in Oettingen einen 17-Jährigen mit einem frisierten Mofa aus dem Verkehr gezogen. Ihrem Bericht zufolge kontrollierte sie den jungen Mann um 20.45 Uhr Am Sauereck. Grund war, dass sein Mofa etwa 60 Kilometer in der Stunde fuhr. Bei der Kontrolle konnte der 17-Jährige lediglich eine Mofaprüfbescheinigung vorzeigen. Die für sein Krad erforderliche Fahrerlaubnis hatte er nicht. Er gab zu, dass er den Drosselring an seinem Mofa entfernt hatte, damit dieses schneller fährt. Daraufhin wurde die Weiterfahrt unterbunden und das Versicherungskennzeichen sichergestellt. Der 17-Jährige wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gebracht. (AZ)

