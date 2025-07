Er war auf fast jedem der vielen Feuerwehrfeste im Ries: Heinz Mayr

Wer in diesem Sommer am Wochenende nach Unterhaltung für sich und die Kinder sucht, der kann sich sicher sein: Irgendwo im Ries ist bestimmt ein Feuerwehrfest. Und meistens gibt es da auch ein liebevoll gestaltetes Kinderprogramm, hervorragenden hausgemachten Kuchen, gutes Essen, eine tolle Partyband und einen wunderbaren Umzug. Sage und schreibe 19 Feuerwehrfeste finden in diesem Jahr im Landkreis Donau-Ries statt. Kreisbrandrat Heinz Mayr musste bislang nur eines auslassen.

