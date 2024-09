Handelt er mit Drogen? Mann führt Cannabis in großen Mengen mit

Gegen einen 21-jährigen Nördlinger wird wegen Handels mit Cannabis ermittelt. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamten den Mann am Dienstag gegen 15 Uhr, nachdem er sich unberechtigterweise in einem privaten Garten in der Altstadt aufgehalten hatte. Der Mann war den Beamten nicht unbekannt. Auf Befragung gab er an, in dem Garten einen Joint geraucht zu haben. Bei einer anschließenden Durchsuchung seiner Sachen wurde eine größere Menge Cannabis aufgefunden, die definitiv die Menge für den Eigengebrauch übersteigt. Des Weiteren hatte der Mann eine größere Menge Bargeld bei sich. Nun wird gegen ihn ermittelt. (AZ)