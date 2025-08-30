Jeep überschlägt sich mit zwei Insassen bei Auhausen

In Auhausen ist am Samstag kurz nach 3 Uhr eine 31-Jährige mit ihrem Jeep auf der Staatsstraße zwischen Oettingen und Auhausen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro, die Fahrerin und ihr Mitfahrer blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme zeigte die Frau jedoch deutliche Anzeichen von Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, ordnete eine Blutentnahme an und stellte den Führerschein sicher. Zur Absicherung der Unfallstelle war auch die Feuerwehr Auhausen im Einsatz. (AZ)

