50 Jahre Evangelisches Bildungswerk Donau-Ries: Festgottesdienst und Empfang

Das evangelische Bildungswerk Donau-Ries e. V. feierte am Freitag, 19. Juli, in Nördlingen sein 50-jähriges Bestehen. Den Festgottesdienst in der Spitalkirche hielten Pfarrer Andreas Funk, erster Vorsitzender, und Prädikantin Christa Müller, Geschäftsführerin und pädagogische Leiterin des Bildungswerks. Als Prediger trat Dekan Hermann Rummel ans Pult, Erster Vorsitzende des benachbarten Bildungswerks, das den unter dem Namen „Evangelisches Forum Westmittelfranken“ mehrere Dekanate nördlich beziehungsweise östlich des Rieses betreut.

