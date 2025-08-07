Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

67-Jähriger nach Kollision mit Auto in Wassertrüdingen verletzt

Wassertrüdingen

67-Jähriger in Wassertrüdingen verletzt – Auto und Motorrad kollidieren

Ein 20-Jähriger soll in Wassertrüdingen die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet haben. Dieser musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto wurde in Wassertrüdingen ein 67-Jähriger verletzt.
    Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto wurde in Wassertrüdingen ein 67-Jähriger verletzt. Foto: Jan Woitas, dpa-Zentralbild, dpa (Symbolbild)

    Ein Auto- und ein Motorradfahrer sind in Wassertrüdingen zusammengestoßen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch gegen 12.20 Uhr an der sogenannten Opfenrieder Kreuzung. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Opfenrieder Straße in Richtung Wassertrüdingen. An der Kreuzung zur Staatsstraße übersah er einen Motorradfahrer auf der Staatsstraße, der eigentlich Vorfahrt gehabt hätte. Der Autofahrer fuhr in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit dem 67-jährigen Motorradfahrer zusammen. Dieser stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und musste leicht verletzt ins Krankenhaus in Nördlingen gebracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt, doch das Auto blieb fahrbereit und der Fahrer unverletzt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wassertrüdingen sicherten die Unfallstelle und beseitigten die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden