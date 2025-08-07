67-Jähriger in Wassertrüdingen verletzt – Auto und Motorrad kollidieren

Ein Auto- und ein Motorradfahrer sind in Wassertrüdingen zusammengestoßen. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch gegen 12.20 Uhr an der sogenannten Opfenrieder Kreuzung. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Auto auf der Opfenrieder Straße in Richtung Wassertrüdingen. An der Kreuzung zur Staatsstraße übersah er einen Motorradfahrer auf der Staatsstraße, der eigentlich Vorfahrt gehabt hätte. Der Autofahrer fuhr in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit dem 67-jährigen Motorradfahrer zusammen. Dieser stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und musste leicht verletzt ins Krankenhaus in Nördlingen gebracht werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt, doch das Auto blieb fahrbereit und der Fahrer unverletzt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wassertrüdingen sicherten die Unfallstelle und beseitigten die ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten. (AZ)

