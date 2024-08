69-Jähriger bei Auffahrunfall verletzt

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstagmorgen in Nördlingen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Wagen auf der Wemdinger Straße stadteinwärts. Dabei fuhr er auf ein ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparktes Auto auf. Bei dem Aufprall löste der Airbag aus und der Mann erlitt dadurch eine leichte Kopfplatzwunde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auffahrunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis