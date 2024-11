71-Jährige bei Verkehrsunfall mit Roller verletzt

Eine 71-Jährige ist bei einem Unfall am Donnerstag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 19-Jähriger gegen 18.20 Uhr auf der Augsburger Straße stadteinwärts und wollte an der Kreuzung zur Gustav-Freytag-Straße nach links in diese einbiegen. Dabei musste er verkehrsbedingt an der roten Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, bog der 19-Jährige mit seinem Wagen nach links ab und übersah hierbei die entgegenkommende 71-jährige Frau auf ihrem Roller. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge stürzte die Frau zu Boden. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (AZ)

Anja Lutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburger Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis