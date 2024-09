Mann fährt gegen Hauswand und verlässt Unfallort

Ein 75-Jähriger ist am Mittwoch in Nördlingen gegen eine Hauswand gefahren und hat die Unfallstelle verlassen. Gegen 11.43 Uhr beobachtete eine 59-jährige Frau der Polizei zufolge, wie der Mann mit seinem Auto gegen das Haus in der Wemdinger Straße fuhr. Dadurch wurde die Hausfassade leicht beschädigt. Der Mann verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen des Autos und informierte die Polizei. Diese konnte den Mann im Nachhinein ermitteln. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro. (AZ)