76-Jährige verletzt bei Unfall mit Transporter – Polizei klärt Missverständnis auf

Ederheim

Doch nicht so dramatisch wie gedacht: Frau nicht von Transporter überrollt

Bei der Polizei ging zunächst die Meldung ein, dass eine 76-Jährige von einem Transporter überrollt worden sei. Vor Ort stellte sich die Situation nicht ganz so dar.
    Eine Fahrradfahrerin ist in Ederheim leicht verletzt worden. Foto: Leonie Asendorpf, dpa (Symbolbild)

    Bei der Polizei ist am Dienstagvormittag zunächst die Meldung über eine verletzte Fußgängerin in Ederheim eingegangen, die von einem Transporter überrollt worden sei. Vor Ort stellte sich das Ganze dann doch nicht ganz so schlimm dar, wie es im Polizeibericht heißt. Der 49-jährige Fahrer des Transporters fragte eine ihm entgegenkommende Fahrradfahrerin nach einer Wohnadresse. Nach Beendigung des Gesprächs schaute er nochmals in seine Unterlagen.

    Anschließend ließ er sein Fahrzeug, nachdem er in beide Außenspiegel geschaut habe, rückwärts rollen. Hierbei übersah er offensichtlich die Fahrradfahrerin, die sich direkt hinter dem Transporter befand und stieß sie um. Überrollt worden sei die 76-Jährige glücklicherweise nicht. Sie wurde mit Schürfwunden ins Nördlinger Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrrad sowie dem Transporter entstand kein Sachschaden, heißt es abschließend. (AZ)

