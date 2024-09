Vermisste Seniorin aus Wassertrüdingen ist gefunden worden

Angehörige haben am Freitagmorgen eine 76-jährige Frau bei der Polizei als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht wie geplant mit ihrem Auto bei einem Bekannten in einem nahegelegenen Ort angekommen war, wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl meldet. Trotz intensiver Suchmaßnahmen, darunter eine Fahndung im Nahbereich und Ermittlungen an bekannten Aufenthaltsorten, konnte die Vermisste zunächst nicht angetroffen werden.

Kurz vor Mitternacht meldete sich eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Sie hatte die Frau im Straßenverkehr beobachtet, wie sie mehrfach auffällig fuhr, nach einigen hundert Metern stoppte und dann wieder weiterfuhr. Die Seniorin wurde daraufhin von der Polizei aufgegriffen und zur Wache gebracht. Angehörige wurden verständigt und holten sie dort ab. Die Fahndung wurde widerrufen. (AZ)