800 Kinderspielhäuschen für den guten Zweck

Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel standen im vergangenen Jahr vor dem Nördlinger Rathaus Schlange. Denn dort gab es in der Vorweihnachtszeit wieder die begehrten Kinderspielhäuser aus Wellpappe. Die stellte das Unternehmen DS Smith kostenlos zur Verfügung, abgegeben wurden sie für einen Euro von der Stadt Nördlingen. Auch in diesem Jahr gibt es die begehrten Spielhäuser - und es werden wegen der großen Nachfrage sogar 800 Stück verteilt.

DS Smith ist laut einer Pressemitteilung der Stadt Nördlingen einer der weltweit führenden Anbieter nachhaltiger, faserbasierter Verpackungen aus Wellpappe, mit Aktivitäten in den Bereichen Recycling und Papierherstellung. Da die Spielhäuser zu 100 Prozent aus Wellpappe sind, können sie nach Bespielung ganz einfach ins Altpapier gegeben werden und sind so ein wertvoller Rohstoff für neue papierbasierte Produkte.

Papphäuschen werden im Rathaus abgegeben

Abgeholt werden können die Spielhäuser am Freitag, 6. Dezember, ab 13 Uhr im Rathausgewölbe am Nördlinger Marktplatz, gegenüber der Tourist-Information. Pro Person werden maximal zwei Spielhäuser ausgegeben. Der Erlös der Aktion kommt der „Nördlinger Hilfe in Not“ zugute, die in Not geratene Bürgerinnen und Bürger unterstützt. „Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder Spielhäuser verteilen zu dürfen und den Kindern damit eine Freude machen zu können“, betont Oberbürgermeister David Wittner. „Gleichzeitig können wir mit dem Erlös der Aktion Menschen helfen, die Unterstützung in Notsituationen benötigen.“

Alle, die sich ein Spielhaus abgeholt haben, haben zusätzlich die Möglichkeit, sich am Gestaltungswettbewerb von Stadt und Stadtmarketingverein „Nördlingen ist`s wert“ e.V. zu beteiligen. Viele tolle Preise warten auf die Gewinnerinnen und Gewinner. Bilder der bemalten, beklebten oder komplett umgestalteten Spielhäuser können mit Namen, Alter und Adressangabe bis 31. Januar 2025 an buerger@noerdlingen.de gemailt oder in den Briefkasten am Rathaus geworfen werden. (AZ)