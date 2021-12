Alerheim

06:00 Uhr

Alexander Joas ist in Alerheim nominiert – unter erschwerten Bedingungen

Alexander Joas will Bürgermeister in Alerheim werden.

Plus Alexander Joas will Nachfolger von Bürgermeister Christoph Schmid in Alerheim werden. Er ärgert sich, dass die Bürokratie die Gesundheit der Bürger unnötig gefährdet.

Eigentlich hat sich Alexander Joas schon kürzlich im November als Bürgermeisterkandidat in Alerheim nominieren lassen. Doch aufgrund eines Fehlers musste die Veranstaltung wiederholt werden. Und das hätte fast dazu geführt, dass Joas doch nicht angetreten wäre.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen