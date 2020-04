00:32 Uhr

Corona: Drei weitere Tote im Kreis Dillingen

Zwei waren Bewohner des Bissinger Heims

Die Zahl der mit Covid-19 Infizierten im Landkreis Donau-Ries ist um drei auf insgesamt 318 gestiegen. Bereits 150 Personen gelten wieder als genesen. Im benachbarten Landkreis Dillingen sind drei weitere Menschen gestorben, die zuvor positiv auf Covid-19 getestet wurden. Davon waren zwei Personen Bewohner des Seniorenheims Pro Seniore in Bissingen, eine 86-Jährige und ein 67-Jähriger. Zudem starb eine 82-Jährige aus dem Kreis Dillingen.

In ganz Bayern gilt ab Montag, 27. April, die Verpflichtung, in allen Läden sowie im Öffentlichen Personennahverkehr samt zugehörigen Bahnsteigen und Wartestellen, Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. Gültig ist diese Verpflichtung für alle Personen ab einem Alter von sechs Jahren, teilt das Landratsamt mit. Verstöße werden mit einem Bußgeld von 150 Euro geahndet. Eine Video-Anleitung zum korrekten Tragen und Anlegen von Mund-Nasen-Schutzmasken sowie weiteren Informationen zum Thema gibt es unter www.donauries.bayern/corona. Ab nächster Woche finden sich dort auch Kontaktadressen zu ehrenamtlichen Nähern.

Kleine Birken dürfen aufgestellt werden

Laut dem bayerischen Innenministerium wird das „Aufstellen eines kleinen Birkenbaumes vor dem Haus des/der Angebeteten als Bewegung an der frischen Luft“ als grundsätzlich zulässig erachtet, allerdings nur alleine, mit einer weiteren haushaltsfremden Person oder Angehörigen des eigenen Hausstandes. Das Landratsamt bittet die Bürger, auch in der Freinacht die geltende Allgemeinverfügung dringend zu beachten. Feiern, naher Kontakt zu mehr als einer haushaltsfremden Person und das Aufhalten außerhalb der Wohnung ohne einen triftigen Grund sind nach wie vor nicht zulässig. Das Polizeipräsidium Schwaben-Nord weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass Freinachtscherze ausdrücklich nicht zulässig seien und geahndet werden. (pm)

