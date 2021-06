Die Wochenumfrage

26.06.2021

Nachgefragt in der Nördlinger Altstadt: Glauben Sie an Bauernregeln?

Plus Hier sagen Sie Ihre Meinung: Unsere Autorin hat zum Tag des Siebenschläfers am Sonntag in der Nördlinger Innenstadt nachgefragt: Glauben Sie an Bauernregeln?

Von Alicia Geiger

Am Sonntag ist Siebenschläfertag, und wie sagt man so schön: „Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag.“ Oder eben auch „Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass.“ Doch glauben Sie an diese Regeln oder handelt es sich um ein Märchen? Wir haben in der Nördlinger Innenstadt nachgefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .