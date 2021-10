Mission Bahnstation: Initiative setzt sich für Reaktivierung der Strecke Nördlingen-Dombühl ein

Plus Petition für die ehemalige Strecke Dombühl-Nördlingen bereits geplant.

Die Initiative „Mission Bahnstation“ hat eine Petition für die Reaktivierung der Bahnstrecke Dombühl-Nördlingen gestartet. Eigenen Angaben zufolge richtet sich die Initiative direkt an das bayrische Verkehrsministerium. Die Initiative, bestehend aus einigen jungen Menschen aus der betreffenden Region, hat neben einer Sammelpetition auch Kundgebungen und viel mediale Präsenz angekündigt.