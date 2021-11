Ehingen am Ries

13:00 Uhr

Kein Geld aus Ehingen fürs Almarin

Die Gemeinde Ehingen am Ries wird sich nicht an einem Zweckverband für das Almarin beteiligen.

Plus Der Gemeinderat entscheidet sich gegen eine Beteiligung am Zweckverband für die Wiedereröffnung des Hallenbades. Geld gibt es für die Auerhahn-Schützen Belzheim.

Von Peter Urban

Ehingen ist eine der nördlichsten Gemeinden im Ries und entsprechend weit von Mönchsdeggingen entfernt. Sich an der Reaktivierung des Hallenbades Almarin zu beteiligen, steht für den Ehinger Rat deshalb in absolut keinem Kosten-/Nutzenverhältnis. Selbst unter „solidarischsten“ Gesichtspunkten sei eine Beteiligung am Zweckverband Almarin nicht möglich, hieß es in der vergangenen Ratssitzung. Bürgermeister Thomas Meyer sagt: „Wir bedauern sehr, dass wir den Mönchsdeggingern nicht helfen können. Aber in einer kleinen Gemeinde wie Ehingen ist den Bürgern ein jährlicher Beitrag von 17.000 Euro nicht vermittelbar.“

