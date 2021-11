Fremdingen

vor 18 Min.

Diese Fremdingerin nahm Urlaub, um ehrenamtlich in Kenia zu arbeiten

In Kenia hat Ramona Bühler aus Fremdingen an einer Schule gearbeitet.

Plus Ramona Bühler ist für vier Wochen nach Kenia geflogen und hat dort ehrenamtlich geholfen. Nach ihrer Rückkehr berichtet sie von ihrer Arbeit und den Menschen dort.

Von Lisa Gilz

September und Oktober sind eine gute Zeit für die Menschen in Kenia, die zum größten Teil Selbstversorger sind. Dann ist es schwül und regnerisch und die Pflanzen wachsen. Obwohl die Bewohner nicht viel besitzen, sind sie lebensfroh und jeden Tag aufs Neue dankbar. So beschreibt Ramona Bühler aus Fremdingen ihren Eindruck. Die 20-Jährige war vier Wochen in dem afrikanischen Land. Dort hat die Fremdingerin in einer Dorfschule gearbeitet und erlebt, wie glücklich die Menschen in dem Land trotz ihrer Armut sind.

