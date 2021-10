Generationswechsel beim ASM: Ein Fremdinger ist jetzt Vorsitzender

Plus Nach einem herausfordernden Jahr stellt sich der Bezirk 16 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds in neu auf. Die Zeit der Corona-Pandemie war für die Musiker "sehr frustrierend".

Im Bezirk 16 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) hat ein Generationswechsel stattgefunden: Zahlreiche Mitglieder des Vorstandes traten bei den Wahlen nicht mehr an. Die Bezirksvorstands-Mitglieder berichteten bei der Generalversammlung außerdem von einem herausfordernden Jahr. Der Musikverein Fremdingen übernahm die musikalische Gestaltung.