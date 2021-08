Maihingen

11:00 Uhr

Bürgerbefragung zum Mobilfunkmast am Hahnenberg: So haben die Maihinger entschieden

Plus Lange hielten die Proteste und die Debatte gegen den Mobilfunkmast am Standort „Hahnenberg“ in Maihingen an. Der Gemeinderat will nach der Bürgerbefragung reagieren.

Von Ann-Kathrin Wanger

In Maihingen und Utzwingen ist der Netzempfang auf dem Handy eher bescheiden. Deshalb ist die Deutsche Telekom auf die Gemeinde zugegangen und hat sie um Unterstützung für die Standortsuche für einen Mobilfunkmast gebeten. Daraufhin folgten Proteste der Bürgerinnen und Bürger in Form von Unterschriftenaktionen. Denn der auserwählte Standort am gemeindeeigenen Grundstück „Hahnenberg“ ist für die Anwohner eine Art Naherholungsgebiet. Viele Spaziergänger genießen dort die Natur. So ein Mast würde das Bild und die Natur stören. Nun liegt ein Ergebnis der Bürgerbefragung vor.

