Fahrzeugsegnung statt Jubiläumsfest in Maihingen

Plus Die Maihinger Feuerwehr nimmt ihr neues Löschfahrzeug „LF10“ in Betrieb. Das Vereinsjubiläum musste ausfallen.

Pandemiebedingt konnte das im großen Stil über vier Tage geplante Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Maihingen zum 125-jährigen Vereinsbestehen nicht stattfinden. Es wurde stattdessen im kleinen Rahmen die für den Festsamstag vorbereitete Fahnen- und Fahrzeugsegnung gefeiert. Und die lief wie folgt ab.