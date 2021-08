Marktoffingen

07:00 Uhr

Frau rettet Enkel: Konsequenzen nach Unfall an Marktoffinger Kita

Plus Ein Paketzusteller übersieht in Marktoffingen eine Frau und ihr Enkelkind. Die werden leicht verletzt, berichtet der Bürgermeister. Was der Gemeinderat deshalb entscheidet.

Von Ann-Kathrin Wanger

Die Zufahrt zur Kindertagesstätte in Marktoffingen ist mit einer Verkehrsabsperrung gesichert. Zudem steht dort ein Schild: „Durchfahrt verboten, nur für Kindergartenpersonal frei“. Die Absperrung wurde rechts platziert, sodass das Kindergartenpersonal links vorbeifahren kann, um die Kita zu erreichen. Ein Paketzusteller umfuhr die Absperrvorrichtung, um an das Gebäude zu gelangen. Er lieferte ein Paket ab, stieg in sein Fahrzeug und fuhr rückwärts die Straße hinunter. Dabei übersah er eine ältere Frau und ihr Enkelkind, das auf einem Dreirad saß. Sie waren gerade auf dem Weg in den Kindergarten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

