Nördlingen

05:57 Uhr

15 Katzenbabys ausgesetzt: Aufnahmestopp im Tierheim

Plus 15 ausgesetzte Katzenbabys hat das Nördlinger Tierheim aufgenommen. Dort müssen sie erst wieder aufgepäppelt werden. Die Mitarbeiter suchen neue Besitzer für die kleinen Kätzchen.

Von Ann-Kathrin Wanger

Schüchtern verziehen sich die kleinen Kätzchen in die hintere Ecke ihres Geheges, als Manuela Kaußen, Leiterin des Nördlinger Tierheims, die Quarantänestation betritt. Vorsichtig holt sie eines der Tiere heraus. Die Katze passt gerade so in ihre Handfläche. Das vertraute „Miauen“, das Menschen normalerweise von Katzen kennen, hört sich bei dem Tier eher nach einem schmerzhaften Schrei an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen