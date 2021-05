Nördlingen

Barrierefrei zu den Gleisen: Der Umbau des Nördlinger Bahnhofs startet

So soll der Nördlinger Bahnhof nach der Fertigstellung im Frühjahr 2023 aussehen. Die Gleise 5 und 7 (links und rechts des im Vordergrund sichtbaren Mittelbahnsteigs) sind dann barrierefrei und mit Aufzügen an die neu zu bauende Bahnsteigunterführung angebunden.

Plus Bund, Freistaat und DB greifen für den Umbau des Nördlinger Bahnhofs tief in die Tasche. 2023 soll das Projekt abgeschlossen sein, das für Zugreisende und Pendler überschaubare Auswirkungen hat.

Von Robert Milde

Baustellen sind in der Regel etwas Lästiges. Sie verzögern das Fortkommen, sorgen für Umwege oder Unannehmlichkeiten. Tröstlich ist nur, dass hinterher, nach Abschluss der Arbeiten, in der Regel alles besser ist. Genau damit wirbt die Deutsche Bahn, die ihre Info-Tafeln zum Umbau des Nördlinger Bahnhofs plakativ so überschreibt: „Schau mal ... So wird die neue Station Nördlingen!“ Der Umbau ist also gestartet. Auf was müssen sich Zugreisende und Pendler einstellen?

