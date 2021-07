Entspannen in der Nördlinger Altstadt

Mehrere Holzliegen sind in Nördlingen aufgestellt worden. Einige wurden bereits beschädigt. In den Augen von Oberbürgermeister David Wittner eine Schande.

Fünf neue, wellenförmige Bänke zieren seit Kurzem das Nördlinger Stadtbild. Die Liegen, die jetzt eingeweiht wurden, wurden als Wohlfühl-Projekt im Zuge der Stadt-Möblierung aufgestellt. Vorbild für die Sitzgelegenheiten war eine ähnliche Installation in Wemding.

Zur kleinen Einweihungsfeier kamen die Sponsoren, die Initiatoren des Projekts und Oberbürgermeister David Wittner. Die Freude darüber, die Bänke endlich einweihen zu können, war spürbar. Wittner sagte, schon seit einigen Jahren sei die Stadt-Möblierung eine Erfolgsgeschichte. In der guten Zusammenarbeit zwischen Stadt, Vereinen und Sponsoren sei die Aktion erst ermöglicht worden. Schon viele Projekte hätten zur Verbesserung des Altstadt-Flairs beigetragen.

Oberbürgermeister Wittner: Nördlinger sollen Verantwortung übernehmen

Leider seien die neue Liegen bereits beschädigt worden. In den Augen des Oberbürgermeisters eine Schande, da die Mühe des Verschönerungsvereins Nördlingen so mit Füßen getreten werde. Der resultierende Abbau der Bänke wäre ein Verlust für alle, den wohl keiner wollen könne. Wittner appellierte an die Bürger, Verantwortung zu übernehmen und die Bänke angemessen zu behandeln. Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins und Vorsitzende des Verschönerungsvereins, richtete ihren Dank an die Sponsoren, die die Aktion erst möglich gemacht haben. Es sei faszinierend, wie schnell die fünf Liegen einzig auf Sponsorenbasis finanziert werden konnten. Zwei Liegen wurden von der Raiffeisen-Volksbank Ries und je eine Liege vom Rotary Club Nördlingen, der Sparkasse Dillingen-Nördlingen und D & H Reinigungsservice bezahlt. Es gebe Menschen, die sich einfach für die Stadt einsetzten. Laut Vierkorn eine „geniale Aktion“.

Die Bänke am Marktplatz, am Hafenmarkt, an der Kneippanlage und im Schneidt´schen Garten sollen die Stadt attraktiver machen und die Lieblingsorte der Bürgerinnen, Bürger und Besucher aufwerten, sodass man die Altstadt genießen und sich entspannen kann.