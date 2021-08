Frau bestellt Schuhe – und muss deshalb fast ins Gefängnis

Plus Eine junge Frau aus dem Landkreis Donau-Ries bestellt im Internet teure Sneaker und lässt die an die Adresse eines Verwandten liefern. Warum das ein Betrug war und der Staatsanwalt eine Freiheitsstrafe fordert.

Ein kurzer Blick auf die Webseite eines bekannten Schuh-und Bekleidungshändlers. Die Sneaker für 160 Euro? Die gefallen. Ein Klick und schon ist das Paar Schuhe im Warenkorb. Bestellt. So machte das auch eine junge Frau aus dem Landkreis Donau-Ries im Dezember 2018. Jetzt stand sie deshalb vor Gericht.