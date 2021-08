Gesucht: Verstärkung für die Nördlinger Knabenkapelle

Plus Die Nördlinger Knabenkapelle ist auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Was interessierte Buben über die Kapelle wissen müssen und wann sie sich anmelden können.

„ Kinder lasst die Schule sein, Stabenfest ist heut. Alle werden wir uns freuen, jung und alte Leut ...“, singen die Kinder beim jährlich stattfindenden Nördlinger Stabenfest. Im Hintergrund sind Trommeln, Posaunen und Trompeten zu hören. Die Knabenkapelle ist Teil des großen Umzugs, der auf die Kaiserwiese führt. Sie begleitet den Gesang der Kinder mit ihren Instrumenten. Derzeit wünschen sich die Leiter der Knabenkapelle aber mehr Nachwuchs. Stadtkapellmeister Oliver Körner sagt, wegen der Corona-Pandemie seien die Kinder viel mit sich selbst beschäftigt. Momentan zählt die Knabenkapelle 153 Mitglieder.