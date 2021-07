Plus Die Corona-Pandemie ist nicht der einzige Grund, warum es zu wenige Schwimmkurse im Ries für Kinder gibt. Das liegt auch an den fehlenden Bädern - ein Armutszeugnis für die vergleichsweise reiche Region.

Kinder müssen schwimmen lernen – diese Fähigkeit kann für sie überlebensnotwendig sein. Und sie müssen es von Grund auf richtig lernen, von Trainern, die dafür eine Ausbildung haben. Dass es im Ries derzeit so lange Wartelisten für Schwimmkurse gibt, kann fatale Folgen haben.