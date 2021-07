Neue Infos: Wann und wo Royal Donuts in Nördlingen öffnen soll

Plus Das kultige Startup-Unternehmen hat nach eigenen Angaben europaweit über 200 Niederlassungen. Nun steht auch der Standort in Nördlingen fest.

Royal Donuts kommt nach Nördlingen. Die Euphorie in den sozialen Medien war bereits im Mai groß. Nun sind weitere Informationen bekannt. Warum sich das Unternehmen für Nördlingen entschieden hat und wann es eröffnen soll.