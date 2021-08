Nördlingen

19:47 Uhr

Nördlingen nimmt mit würdevoller Gedenkfeier Abschied von Gerd Müller

Plus Oberbürgermeister David Wittner, TSV-Vorsitzender Helmut Beyschlag und Müllers Jugendfreund Helmut Wurm erinnern an den Sportler und Menschen, dessen weltweiter Bekanntheitsgrad auch auf seine Heimatstadt Nördlingen abfärbte.

Von Robert Milde

Mit einer würdigen Gedenkfeier im Stadtsaal „Klösterle“ hat Nördlingen am Freitagabend Abschied von seinem wohl bekanntesten Sohn genommen. „Da ist ein ganz Großer gegangen – sportliches Idol einer ganzen Generation und Inspiration zahlloser junger Fußballerinnen und Fußballer, die ihm bis heute nacheifern“, sagte Oberbürgermeister David Wittner über den gebürtigen Nördlinger Gerd Müller, der am vergangenen Sonntag im Alter von 75 Jahren gestorben war. Weltklasse-Fußballer Müller, in besten Zeiten etwas martialisch als „Bomber der Nation“ bezeichnet, war aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung in den letzten Jahren in einem Pflegeheim im Münchner Umland professionell betreut worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen