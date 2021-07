Nördlinger Knabenkapelle füllt Ochsenzwinger mit Musik

Plus Nach einer langen Durststrecke ohne Auftritt steht die Nördlinger Knabenkapelle endlich wieder vor Publikum. Das spendet anerkennend Beifall.

Die Nördlinger Knabenkapelle, das plakativste der musikalischen Aushängeschilder der Stadt, hatte zum Konzert in den Ochsenzwinger eingeladen. Stadtkapellmeister Oliver Körner freute sich, eine zahlreiche Zuhörer- und Fangemeinde begrüßen zu können. Nach der langen Durststrecke ohne Auftritt und einem durch Hygienebedingungen stark beeinträchtigten Probenbetrieb waren Dirigent und Musiker „heiß darauf, wieder spielen zu können.“