OP um drei Uhr nachts: Erste Organspende im Ries durchgeführt

Plus 2021 findet am Nördlinger Stiftungskrankenhaus die erste Organspende statt. Gleich wenige Stunden später erhalten mehrere Menschen die geteilte Leber und beide Nieren.

Erstmals sind im Nördlinger Stiftungskrankenhaus einem hirntoten Menschen Organe für eine Organspende entnommen worden. Nur wenige Stunden später wurden sie Patienten in Bayern wieder eingesetzt. Wie ihnen damit geholfen wurde und wie das Verfahren abläuft.