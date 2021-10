Nördlingen

vor 16 Min.

Party in der Ankerhalle: Über die Rückkehr ins Nachtleben und auf die Tanzflächen

Die erste große Party seit Ausbruch der Corona-Pandemie fand am Wochenende in der Ankerhalle statt.

Plus In Nördlingen findet wieder eine große Party statt. Die Freude ist groß – doch Corona hat viel verändert. Ein Besuch.

Von Ann-Kathrin Wanger

569 Tage. So lange hat es gedauert, bis in Bayern Großveranstaltungen wieder zugelassen und Diskotheken wieder geöffnet werden durften. In der Ankerhalle auf der Kaiserwiese fand so auch am Wochenende die erste große Party seit Corona statt. Das „Big Anchor Beats Festival“ wurde von Florian Gläß, Inhaber des RieserBruzzler aus Nördlingen, Weißgerber Eventmanagement aus Neresheim und Michael Biebl aus Wallerstein organisiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .