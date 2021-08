Sabine Heilig will Kunst sichtbar machen

Plus Sabine Heilig hat den Kunstverein ins Leben gerufen. Was ihr wichtig ist.

Sabine Heilig ist promovierte Kunsthistorikerin. Sie ist im Saarland geboren und wollte eigentlich in ihrer Geburtsstadt Saarlouis ihr neusprachliches Abitur machen. Da ihr Vater dieses aber akut gefährdet sah, schickte er sie in ein klösterliches Mädchen-Internat nach Baden-Württemberg. Dort sollte sie, behütet von fürsorglichen Benediktinerinnen, das notwendige Rüstzeug bekommen. Dass sie im Internat neben dem Abitur auch eine Holzbildhauer-Lehre machen konnte, sollte ihr späteres Leben prägen.