Seltener Nashornkäfer in Nördlingen entdeckt

Plus RN-Leser Harry Mayer sah das Tier in Nördlingen und fotografierte es. Dass der Käfer sich tagsüber zeigt, ist ungewöhnlich.

Den Nashornkäfer bekommen Menschen eher selten zu Gesicht. Harry Mayer, Leser unserer Zeitung, entdeckte das Tier allerdings in Nördlingen. Das ist ungewöhnlich, denn eigentlich ist der Käfer in der Dämmerung und nachts aktiv. Häufiger gesichtet werden die Larven, die bis zu zwölf Zentimeter groß werden können.