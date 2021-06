Nordschwaben

15:00 Uhr

Neuer Buchband über NS-Täterforschung im Kreis Donau-Ries

Plus Die Verbrechen der Nationalsozialisten sollen nicht vergessen werden. In der Buchreihe „Täter Helfer Trittbrettfahrer“ geht es auch um „NS-Belastete“ in Nordschwaben.

Von Peter Urban

Nachforschungen zum Thema Nationalsozialismus waren und sind seit jeher schwierig. Nur allzu gerne wollte man nach 1945 alles vergessen (machen), was im Dritten Reich so gedacht, getan und nicht selten verbrochen wurde. Die nachfolgenden Generationen der Menschen, die den Zweiten Weltkrieg – und seine unsägliche Vorgeschichte – erlebt hatten, stießen bei Nachfragen zu dieser Zeit und den persönlichen Erlebnissen oft genug auf Ablehnung, in der Regel zumindest auf Mauern des Schweigens vor sich, die nur durch hartnäckige Nachfragen zu durchbrechen waren.

