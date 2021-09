Konsequenzen in der Gastro: Beim "Lieblings Grieche" kommt nach 3G geschlossen

Plus Diese Entscheidung schlägt hohe Wellen: Der „Lieblings Grieche“ in Oettingen bleibt vorerst zu. Nicht nur wegen des Personalmangels sehen die Betreiber keinen anderen Ausweg.

Der „Lieblings Grieche“ bleibt im Oktober zu. Selten hat eine Entscheidung aus der Gastroszene im Landkreis Donau-Ries während der Pandemie so hohe Wellen geschlagen wie die der Familie Stratis aus Oettingen. Auf Facebook gab das Ehepaar bekannt, dass es das Restaurant vorerst nicht wieder öffnen wird. „Grund ist die 3G-Regelung, mit der wir uns nicht identifizieren können und die für uns nur mit unnötigem Ärger und Aufwand verbunden ist.“ Die Netzgemeinde diskutiert kontrovers. Viele haben Respekt vor der Entscheidung. Andere meinen, dass mit der 3G-Regelung „geimpft, getestet und genesen“ alles doch leicht geregelt sei. Doch der 29-jährige Spyridon Stratis sagt: „So einfach ist die Sache nicht.“