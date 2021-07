Seltene Schwarzstörche im Ries unterwegs

Plus Heidi Källner hat schon öfter einen schwarzen Storch zu Gesicht bekommen. Wie selten die Tiere sind, erklärt Anna Schramm vom Landesbund für Vogelschutz.

Klappert es über den Dächern der Stadt, ist eines klar: Der Storch ist da. Weißstörche sind den meisten Menschen bekannt. Doch gibt es neben ihnen auch die selteneren Exemplare, nämlich die Schwarzstörche. Heidi Källner, Leserin unserer Zeitung und Rieser Storchenexpertin, hat schon zweimal die scheuen Tiere im Donau-Ries beobachten können. Beim ersten Mal war es ein Jungstorch, beim zweiten Mal war es ein Paar Altstörche.