Reimlingen möchte das Tagungshaus noch in diesen Jahr verkaufen

Plus Die Gemeinde hat das Tagungshaus gekauft. Für die Finanzierung musste nun ein Nachtragshaushalt beschlossen werden. Doch Reimlingen will das Gebäude schnell verkaufen.

Der Gemeinderat Reimlingen hat am Donnerstag einen Nachtragshaushalt beschlossen. Der Vermögenshaushalt des laufenden Jahres wurde rückwirkend zum 1. Januar um 1,75 Millionen Euro erhöht und beträgt damit insgesamt rund 4,9 Millionen Euro. Der Grund für den Nachtragshaushalt ist, dass die Gemeinde im September dieses Jahres das Tagungshaus vom Orden Marianhill für ungefähr 1,3 Millionen Euro erworben hat (wir berichteten). Die Gemeinde möchte das Gebäude aber noch in diesem Jahr veräußern, weshalb dieser Betrag auch auf der Einnahmenseite des Haushalts steht.