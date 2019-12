23.12.2019

Thomas Meyer kandidiert in Ehingen

Neue Gemeinsame Liste nominiert Kandidaten

Im Gasthaus Fuchs trafen sich interessierte Bürger zur Aufstellungsversammlung der Neuen Gemeinsamen Liste (NGL). Neben den Teilnehmern und Kandidaten wurde auch Bürgermeister Erhard Michel begrüßt, um sich in dieser Runde für die stets konstruktive Zusammenarbeit im Gemeinderat in der vergangenen Wahlperiode zu bedanken und sich bei dieser Gelegenheit zu verabschieden, nachdem er sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt. Außerdem wurde Bürgermeisterkandidat Thomas Meyer vorgestellt.

Manfred Thorwarth dankte Michel und ging auf die Projekte der zurückliegenden und der anstehenden Wahlperiode ein. Im Anschluss an die Erläuterung der Regularien zur Kandidatenaufstellung durch Thomas Meyer und einer kurzen Vorstellungsrunde der Vorgeschlagenen ging es an die Nominierung der Gemeinderatskandidaten. Das Ergebnis erbrachte eine gut durchmischte Gemeinderats-Liste mit Kandidaten aus Ehingen und Belzheim, Frauen und Männern, überkonfessionell sowie im Alter von Anfang 20 bis Anfang 60. 16 Bewerber und 2 Ersatzleute finden sich auf dem nachstehenden NGL-Wahlvorschlag: 1.Thomas Meyer, 2. Maria Gramm-Goppel, 3. Manfred Thorwarth, 4. Jürgen Knaus, 5. Stefanie Grimmeis, 6. Manuel Thorwarth, 7. Günter Meyer, 8. Martin Rieger, 9. Gabi Groß, 10. Philipp Reichert, 11. Roman Steinhöfer, 12. Petra Müller, 13. Margit Stark, 14. Ramona Wölfel, 15. Michael Stark, 16. Herbert Schmidkunz. Ersatzleute sind Gabriele Link und Birgit Wagner.

Der Kandidat wirbt um breite Unterstützung

Anschließend stand der Tagesordnungspunkt „Bürgermeisterwahl“ auf der Tagesordnung. Thomas Meyer erklärte sich dazu bereit, sich für das Amt zur Wahl zu stellen und wurde von der Versammlung einstimmig zum Kandidaten gekürt. In seiner kurzen Ansprache dankte er für das Vertrauen, erläuterte sein Verständnis zur Ausübung dieses Ehrenamtes, versprach, sich stets für die Gemeinde einzubringen und bat um breite Unterstützung. Am Ende erging der Dank an alle für die Teilnahme an der Versammlung beziehungsweise die Bereitschaft, als Kandidaten mitzuwirken. (pm)

