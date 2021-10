Trochtelfingen

vor 50 Min.

Für ihre Kirche packten die Trochtelfinger mit an

Plus Mit einem Festgottesdienst wurde der Abschluss der Sanierung des Gotteshauses gefeiert.

Von Ann-Kathrin Wanger

40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben die Renovierungsmaßnahmen am Dachstuhl der Andreaskirche in Trochtelfingen unterstützt. 738 ehrenamtliche Stunden wurden geleistet, das entspricht etwa 11.000 Euro. Seit 2014 wurden rund 39.000 Euro an Spenden für die Baumaßnahmen gesammelt. Jetzt wurde der Abschluss in einem Festgottesdienst gefeiert.

