Unfall in der Wörnitz: Rettungskräfte finden Mann tot auf

Ein 64-jähriger Mann ist am Dienstagabend bei einem Unfall bei Oettingen im Landkreis Donau-Ries in die Wörnitz gestürzt. Nach ihm wurde mit einem Großaufgebot gesucht. Nun herrscht traurige Gewissheit.

An der Wörnitz bei Oettingen im Landkreis Donau-Ries ist es am Dienstagabend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Wie die Polizei bereits am Abend berichtete, war ein 64-jähriger Mann in den Fluss gestürzt und nicht wieder aufgetaucht. In der Folge rückten die Rettungskräfte der Region zu einem großangelegten Sucheinsatz aus. Nun herrscht traurige Gewissheit: "Der Mann wurde zwischenzeitlich 50 Meter vom Unfallort tot aufgefunden", teilt ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Bislang nur Spekulationen dazu, warum der Mann in die Wörnitz gefallen ist

Warum der 64-Jährige ins Wasser gefallen sei, dazu gebe es bislang nur Spekulationen. Ein möglicher Grund könnte der Polizei zufolge sein, dass der Mann beim Angeln Gerätschaft montieren wollte und dabei gestürzt ist. Bestätigt sei dies jedoch nicht.

Bei dem Rettungseinsatz waren die Feuerwehren aus Oettingen und Munningen, mehrere Ortsverbände der DLRG und der Wasserwacht vor Ort. Die Rettungskräfte kamen unter anderem mit Sonaren bis aus Dillingen. Auch aus Mittelfranken waren Helfer vor Ort. (mit AZ)

