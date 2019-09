vor 54 Min.

Verein Rieser Kulturtage: Auf Kavasch folgt Beck

Nach 39 Jahren wird die Galionsfigur der Rieser Kulturtage als Vorsitzender abgelöst. Sein Nachfolger tritt in „große Fußspuren“.

Von Ronald Hummel

Er konnte bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Rieser Kulturtage, den er 1975 mitbegründet hatte, krankheitsbedingt nicht anwesend sein und doch hatte die Person Dr. Wulf-Dietrich Kavasch die größte Präsenz im Raum. Seit 1980 ist er Vorsitzender des Vereins, prägte die Rieser Kulturtage, wurde mit dem Verdienstkreuz am Bande und dem Verdienstkreuz Erster Klasse der Bundesrepublik Deutschland und dem Rieser Heimatpreis geehrt. Er ist Initiator des Nördlinger Rieskratermuseums, als Auszeichnung dafür wurde nach ihm und seinem Vater Julius Kavasch ein Asteroid benannt. Seit zwölf Jahren ist es in den Rieser Nachrichten Thema, dass Kavasch mit zunehmender Intensität auf einen Nachfolger drängte – nun wurde Gerhard Beck, stellvertretender Bürgermeister von Wechingen, bei der Versammlung in Holzkirchen zum neuen Vorsitzenden des Vereins Rieser Kulturtage gewählt, gleichzeitig wird er Geschäftsleiter. Beck verneigte sich vor seinem Vorgänger: „Es sind wohl die großen Fußspuren, die Dr. Kavasch hinterlässt, die lange Zeit einfach niemand ausfüllen wollte. Ich bin mir des schweren Erbes durchaus bewusst.“

In Schwörsheim aufgewachsen: Gerhard Beck

Der 49-jährige Gerhard Beck wuchs in Schwörsheim auf, wurde Krankenpfleger in Oettingen, Augsburg, Donauwörth und Nördlingen. Archäologie und Genealogie wurden zunehmend vom Hobby zur professionellen Beschäftigung, er wirkte an mehreren Dorfchroniken entscheidend mit, ist seit 2013 halbtags Archivar auf der Harburg, betreut die Bücherei im evangelischen Pfarramt Nördlingen sowie die Kommunalarchive im Landkreis und gehört im Verein dem Arbeitskreis Archäologie an.

Bei der Wahl wurde Edwin Michler als Stellvertreter bestätigt, Oberbürgermeister Hermann Faul bleibt kraft seines Amtes automatisch Stellvertreter des Vorsitzenden. Auch Schatzmeister Walter Lang wählten die 42 Stimmberechtigten wieder; neue Schriftführerin ist jetzt Christine Götz. Als Beisitzer wurden zehn Bürgermeister aus dem bayerischen und württembergischen Ries gewählt, ebenso 14 Beiräte, allesamt Experten aus den verschiedenen Fachbereichen. Die Versammlung ernannte Dr. Wulf-Dietrich Kavasch einstimmig zum Ehrenvorsitzenden. Dr. Friedrich Keßler und Günter Lemke, maßgeblich an der Ausarbeitung der bislang 21 Dokubände der Kulturtage beteiligt, ernannte das Gremium zu Ehrenmitgliedern; ebenso wie Prof. Dr. Hans Frei, über die Aktivität im Verein hinaus großer Initiator und Unterstützer vor allem der Museen im Bezirk, nicht zuletzt des Museums Kulturland Ries.

Edwin Michler, der mehrfach den Eintritt des Vereins in eine neue Phase betonte, moderierte die Versammlung, wobei der Rückblick auf die Rieser Kulturtage 2018 bereits in die Vorschau auf die nächsten Kulturtage mündete, die vom 26. April bis 24. Mai 2020 stattfinden werden. Der neue Vorsitzende freute sich über das erste Dutzend Ideen für Veranstaltungen, rief zu weiteren Anregungen auf und stellte gleichzeitig tendenzielle Veränderungen von Themenschwerpunkten in den Raum: So können sich die Kulturtage angesichts des generell vorherrschenden Musikangebotes in diesem Bereich etwas zurücknehmen, ebenso beim Thema Geologie, das durch das Rieskratermuseum sehr gut abgedeckt werde. Die bisher eher vernachlässigte Archäologie sowie die Genealogie wolle er hingegen stärker forcieren, so Gerhard Beck. Über allem solle die Geschäftsstelle in Balgheim mit neuem Leben gefüllt werden; bisher habe der wesentliche Teil der Organisation in den Privaträumen von Kavasch stattgefunden.

