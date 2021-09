Nicht nur Klimaschutz ist der ÖDP wichtig: Dieter Feldmeier im Porträt

Plus Dieter Feldmeier aus Forheim ist Direktkandidat der ÖDP. Wofür er sich einsetzen möchte.

Das Dieter Feldmeier aus Forheim sich für die ÖDP entschieden hat, war für ihn ein längerer Prozess, der sich über Monate hinweg zog. „Mit einigen Entscheidungen unserer Regierung war ich nicht einverstanden. Man kann nicht immer nur über die Politik schimpfen, aber nicht handeln. Ich habe mir die verschiedenen Parteien angeschaut, aber mit den Werten der ÖDP konnte ich mich am besten identifizieren“, erklärt der zweifache Vater.