Wallerstein

vor 18 Min.

Fürstin Lioba wird 75: Eine starke Frau begeht ihren Ehrentag

Plus Lioba Fürstin zu Oettingen-Wallerstein feiert einen runden Geburtstag. Zuwendung zu Menschen und Optimismus gelten als die Grundkonstante ihres Leben.

Aus ihrer Stellung als Fürstin heraus ist sie in der Region ein Begriff, was noch nichts über sie selbst aussagt. Wer mit ihr in Berührung kommt, und im Ries sind das viele Menschen, erlebt sie als sympathische und starke Frau. Lioba Fürstin zu Oettingen-Wallerstein kam 1972 als junge Ehefrau von Moritz Fürst zu Oettingen-Wallerstein ins Ries und wusste sich mit ihrer Offenheit schnell in die neue Heimat einzufügen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen